Около 400 человек приняли участие в забеге ко Дню города в Подольске

В Подольске в легкоатлетическом забеге ко Дню города приняло участие порядка 400 человек . Организаторы подготовили дистанции на 800 метров для детей и пять километров для взрослых.

Легкоатлетический забег ко Дню города прошел в парке «Дубровицкий лес».

«С Днем города, дорогие подольчане! Пускай наш муниципалитет процветает, активно развивается, живет здоровой и спортивной жизнью и с каждым днем становится только лучше! Жителям желаю счастья, добра, благополучия, тепла и уюта в каждом доме!» — сказал заместитель главы округа Михаил Саруханов.

Участники получили медали, а шесть призеров — кубки. Для всех организовали полевую кухню с кашей.

Напомним, год назад в лесопарке торжественно открыли спортивную зону. Здесь оборудовали лыжероллерную и лыжную трассы, а рядом — парковку, точку проката, кафе, для воспитанников — здание с раздевалками.

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