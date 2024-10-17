Около 40 тысяч тонн масличных и зерновых культур обработали на элеваторе в Серебряных Прудах

Около 1600 тонн в сутки способны высушить и очистить специалисты элеватора в Серебряных Прудах. Работы у предприятия много — уборочная кампания вышла на финишную прямую. Главное сейчас сохранить урожай.

Генеральный директор элеваторного комплекса «Партнер ТК» Александр Пеньшин рассказал, что предприятие работает со всеми видами культур, зерновыми и масличными, и оказывает полный спектр услуг по сушке, хранению, очистке.

В этом сезоне элеватор уже принял более 35 тысяч тонн пшеницы, сои и рапса. Это урожай с подмосковных полей, а также из близлежащих областей — Тульской и Рязанской. Комплекс помогает с реализацией продукции, что упрощает жизнь сельхозпредприятий. Единовременно храниться на складах здесь могут до 25 тысяч тонн продукции. Огромное преимущество дает элеватору то, что к нему подведены железнодорожные пути. Это позволяет отгружать и доставлять зерно заказчикам в самые разные регионы.

«Здесь есть современные весы для автотранспорта, для железнодорожного транспорта, современная лаборатория и, конечно, современный сушильный комплекс», — отметил глава городского округа Олег Павлихин.

Предприятие «Партнер ТК» работает в Серебряных Прудах уже 12 лет. В 2014 здесь прошла модернизация оборудования, благодаря которой мощность элеватора увеличилась в полтора раза.

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