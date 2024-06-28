Около 40 тысяч мальков осетра выпустили в рыбхозе Серебряных Прудов

На днях в рыбхоз Серебряных Прудов завезли 40 тысяч мальков осетра. Малышам всего два месяца. К концу года они окрепнут и вырастут.

Кормят мальков по расписанию — пять раз в день. Когда осетрам исполнится год, они отправятся в пруды.

«Очень много внимания. Постоянно ходим, смотрим, каждые два-три часа проверяем, все ли нравится. Подкармливаем, измеряем температуру, кислород», — рассказал рыбовод Евгений Долгов.

Возрождение рыбхоза в Серебряных Прудах началось в 2022 году. На месте заброшенного предприятия, закрывшегося еще в 2017, новый владелец восстановил весь водоемов. В пруды выпустили 20 тысяч мальков царской рыбы. Осетры прижились. Через полтора года первый улов составил порядка 20 тонн.

«В этом году данная компания зарыбит два пруда, таким образом общее количество прудов под данным видом рыбы будет равно 18. Для нас важно, что предприятие развивается, движется интенсивными темпами, поэтому мы всячески данное предприятие поддерживаем», — сообщил глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.