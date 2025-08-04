Около 38 тысяч малых архитектурных форм отремонтировали в Подмосковье с января

В Подмосковье продолжаются работы по ремонту малых архитектурных форм в общественных пространствах и дворах. Специалисты коммунальных служб приводят в порядок лавочки, урны, ограждения, а также игровые элементы на детских площадках.

Больше всего работ выполнили в Пушкино— свыше 2,2 тысячи объектов, в Балашихе — более двух тысяч, и в Луховицах — около 1,9 тысячи. Такие элементы благоустройства делают дворы и улицы не только красивее, но и удобнее для жителей, повышая общий уровень комфорта и качества жизни.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона уточнили, что своевременный ремонт особенно важен для безопасности — регулярная проверка и поддержание оборудования в хорошем состоянии помогает избежать несчастных случаев. Кроме того, ухоженные дворы создают приятную атмосферу и делают территорию более привлекательной.

Жителям рекомендуют бережно относиться к элементам благоустройства и сообщать о поломках в управляющую компанию. Также можно обратиться в территориальный отдел ведомства.