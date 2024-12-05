Около 3,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

Способы сохранения здоровья трудоспособных жителей обсудили в Мособлдуме. Депутаты сошлись во мнении, что важную роль при достижения этой задачи играет регулярная диспансеризация сотрудников предприятий.

За 11 месяцев 2024 года года в Московской области провели свыше 3,5 миллиона профилактических осмотров. Порядка восьми тысяч человек прошли осмотры и диспансеризацию прямо на рабочих местах.

Чтобы повысить охваты, в Подмосковье регулярно проводятся различные мероприятия. Например, в этом году на Единых днях диспансеризации по субботам осмотры прошли 75 тысяч человек.

Для жителей отдаленных сел и деревень организовывают передвижные медицинские комплексы, благодаря чему врачи смогли осмотреть еще 101 тысячу человек.

Свыше 167 тысяч жителей прошли диспансеризацию, находясь в стационаре.

В Мособлдуме отметили, что диспансеризацию и профосмотры должны проводить государственные учреждения. Охрана здоровья должна оставаться под контролем государства и под надзором исполнительной власти.

Подробнее о заседании профильного комитета Мособлдумы по вопросам здоровьесбережения жителей можно узнать на сайте парламента.