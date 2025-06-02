Около 31 тысячи скамеек и урн отремонтировали в Подмосковье с начала весны. Работы провели во дворах жилых домов и на общественных территориях.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, свыше двух тысяч объектов привели в порядок в пушкино, еще более 1,7 тысячи — в Раменском и 1,6 тысячи — в Луховицах.

Специалисты министерства регулярно проверяют состояние дворов, а все выявленные недочеты передают в работу профильным организациям.

Жители также могут сообщить о поломках и дефектах в управляющую компанию или территориальные отделы министерства.