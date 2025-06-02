Около 31 тысячи скамеек и урн отремонтировали в Подмосковье с начала весны. Работы провели во дворах жилых домов и на общественных территориях.
Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, свыше двух тысяч объектов привели в порядок в пушкино, еще более 1,7 тысячи — в Раменском и 1,6 тысячи — в Луховицах.
Специалисты министерства регулярно проверяют состояние дворов, а все выявленные недочеты передают в работу профильным организациям.
Жители также могут сообщить о поломках и дефектах в управляющую компанию или территориальные отделы министерства.
В Запорожье после атаки ВСУ без света остались 600 тысяч абонентов
Рабочие возобновили ремонт участка теплоцентрали в Черноголовке
Три беспилотника сбили над Крымом
Девочка погибла после землетрясения в Турции
На Западе оценили последствия теракта Украины против российских аэродромов
После ЧП с мостом под Брянском пассажиров РЖД просят ложиться головой к дверям
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте