Около 3 тысяч поломок устранили на детских площадках в Подмосковье с января

Свыше 3,3 тысячи дефектов выявили на детских площадках в Подмосковье с начала года. Около 90% из них уже устранили, остальные находятся в работе.
Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сотрудники ведомства регулярно следят за состоянием элементов на детских площадках и спортивных комплексах, чтобы обеспечить безопасность жителей.
Чаще всего инспекторы выявляли поломки ограждений, пружинного балансира и неисправности спортивного оборудования.
Только в Балашихе с начала года выявили и устранили около 80 недочетов.
Сообщить о поломках на детских площадках жители могут напрямую в ведомство.
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