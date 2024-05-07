Около 200 подъездных козырьков очистили от мусора в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 17:44 Около 200 подъездных козырьков очистили от мусора в Подмосковье ГУСТ МО

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Коммунальные службы очистили от мусора около 200 подъездных козырьков многоквартирных домов с начала весны. Жителей призвали ответственно относиться к общему имуществу и не засорять его.

Как рассказали в подмосковном ГУСТ, некоторые жители выбрасывают мусор из окон и с балконов, из-за чего он может накапливаться на козырьках подъездов. С начала весны коммунальные службы очистили около 200 таких объектов.

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«Важно, чтобы каждый собственник осознанно относился к общему имуществу, поскольку от этого зависит комфорт остальных жителей в многоквартирном доме. В свою очередь, управляющие компании должны приводить в порядок данный элемент МКД по мере необходимости», — подчеркнули в ведомстве.

Такие работы провели в Королеве на улицах Горького, Лесной, Пионерской, Садовой и других.

Жителям напомнили, что сообщить о проблемах в сфере ЖКХ можно по номеру 122*4.

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