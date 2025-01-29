Около 20 тысяч собак вакцинировали отечественными препаратами в Подмосковье за год

За год в Подмосковье вакцинировали отечественным препаратом «Мультикан» 19,6 тысячи собак. Он направлен на борьбу с чумой, коронавирусными и парвовирусными эретритами и аденовирусными инфекциями.

В подмосковных госветклиниках доступны разные виды вакцин, которые включают антитела к разным болезням. Среди них есть отечественные препараты «Мультикан», которые направлены на борьбу с разными видами инфекций и вирусов. За год ими обработали 19,6 тысячи собак, рассказали в региональном Минсельхозпроде.

«Вакцинация — профилактическая мера, которая направлена на формирование у питомцев стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Ветеринарные специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендуют соблюдать график прививок, ведь это — единственный способ защитить питомца от ряда опасных заболеваний», — отметили в ведомстве.

Получить консультацию ветеринара и записаться на прием можно по телефону +7 495 668-01-25 ежедневно с 09:00 до 21:00.

Сделать это также можно через "Госуслуги".