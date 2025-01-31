Около 20 километров сетей водоснабжения отремонтируют в Шатуре в 2025 году

Администрация муниципального округа Шатура провела выездной прием жителей в модельной библиотеке. Заместитель главы Сергей Пигуль уточнил, что в 2025 году отремонтируют 19940 метров сетей холодного водоснабжения.

Сергей Пигуль добавил, что в Шатуре также капитально отремонтируют два многоквартирных дома.

«В многоквартирном доме № 53 на проспекте Ильича будет выполнен ремонт фасада. Здесь запланировано применение системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. В доме № 28 по улице Энергетиков рабочие проведут замену балконных плит и отремонтируют внутридомовые инженерные системы и фасад», — сообщил замглавы.

Во время выездного приема на вопросы жителей также ответили начальники отделов администрации, представители здравоохранения и социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.