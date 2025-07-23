Около 19 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

Ежедневно инспекторы проверяют около 300 жилых домов на готовность к отопительному сезону, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий. Все выявленные нарушения заносят в специальное мобильное приложение и передают в диспетчерскую службу. После этого управляющие организации берут их в работу.

Для получения паспорта готовности в домах нужно обследовать дымоходы и вентиляции, опрессовать системы отопления, утеплить трубопроводы и по необходимости провести ремонт.

«Внимание уделяется всем ключевым системам жизнеобеспечения. Наша задача — убедиться в полной готовности жилого фонда к работе при низких температурах. Важно выявить и устранить все возможные неполадки еще до начала отопительного периода. Работу продолжаем в усиленном режиме. Сейчас — это приоритет», — отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства Владислав Мурашов.

Работу проводят под постоянным контролем профильных ведомств.