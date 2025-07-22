Около 150 тонн автомобильных шин сдали на переработку в Истре в июне

За июнь из сетчатых корзин муниципального округа Истра вывезено почти 150 тонн покрышек и 880 килограммов камер автомобильных шин. Вывозом и переработкой старой резины занимается Дмитровский завод РТИ.

Всего на территории муниципалитета установлена 21 сетка для сбора старых шин. Складирование покрышек вне таких специализированных мест противозаконно.

Напомним, жители округа могут сдать шины в пункты приема в Истре на улице Юбилейной, 12, Южном проезде, 12, Советской улице, 46 и Солнечной улице 36.

Также сетки для сбора старых шин расположены в поселке Снегири, селе Лучинское, деревнях Новодарьино, Котово, Кашино, селе Рождествено, Онуфриево, поселке Агрогородок, деревне Бужарово, поселках Глебовский и многих других населенных пунктах.

Отметим, Дмитровский завод РТИ является крупнейшим предприятием по переработке и утилизации отходов в России. Из переработанных шин он производит резиновую крошку любых фракций.