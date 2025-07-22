Около 150 тонн автомобильных шин сдали на переработку в Истре в июне

Пресс-служба администрации муниципального округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Истра

За июнь из сетчатых корзин муниципального округа Истра вывезено почти 150 тонн покрышек и 880 килограммов камер автомобильных шин. Вывозом и переработкой старой резины занимается Дмитровский завод РТИ.

Всего на территории муниципалитета установлена 21 сетка для сбора старых шин. Складирование покрышек вне таких специализированных мест противозаконно.

Пресс-служба администрации муниципального округа Истра
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Истра

Напомним, жители округа могут сдать шины в пункты приема в Истре на улице Юбилейной, 12, Южном проезде, 12, Советской улице, 46 и Солнечной улице 36.

Также сетки для сбора старых шин расположены в поселке Снегири, селе Лучинское, деревнях Новодарьино, Котово, Кашино, селе Рождествено, Онуфриево, поселке Агрогородок, деревне Бужарово, поселках Глебовский и многих других населенных пунктах.

Отметим, Дмитровский завод РТИ является крупнейшим предприятием по переработке и утилизации отходов в России. Из переработанных шин он производит резиновую крошку любых фракций.

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