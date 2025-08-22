Около 150 новых врачей привлеки для работы в Балашихе в первом полугодии

Балашихинская больница активно привлекает новых медиков с помощью мер социальной поддержки. За первое полугодие 2025 года в ее подразделения поступили на работу 148 врачей и 184 специалистов среднего звена.

Поддержку медикам оказывают на двух уровнях: от Минздрава Московской области и от администрации городского округа Балашиха.

«Меры включают социальную ипотеку, компенсацию аренды жилья и единовременную выплату в 300 тысяч рублей для новых сотрудников», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Примером служит история врача-педиатра Татьяны Маракулиной, которая переехала в Балашиху из Ярославля и получила эту выплату. Специалист с 30-летним стажем, она продолжает свою любимую работу с детьми в дружном коллективе и всего в 15 минутах ходьбы от дома.

Отметим, что в структуру Балашихинской больницы входят три стационара, 17 поликлиник — взрослых, детских, смешанного типа, а также другие медучреждения. К ним прикреплено свыше 541 тысяч жителей города, в том числе 122,8 тысяч детей.