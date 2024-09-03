Около 1,2 тысячи детей родились благодаря ЭКО в Подмосковье с января

Жительницы Московской области, имеющие медицинские показания, могут воспользоваться услугами экстракорпорального оплодотворения и криопереноса. С их помощью можно применять эмбрионы, полученные ранее и сохраненные в специальных условиях. С начала года благодаря этой процедуре в Подмосковье родились около 1,2 тысячи детей.

«Благодаря современным репродуктивным технологиям, мы можем помочь женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем, стать мамами. Важно, что такие процедуры, как ЭКО и криоперенос в регионе выполняются бесплатно, по полису ОМС», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

С подробной информацией о получении направления на ЭКО и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Минздрава Московской области. Услуга предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который является частью нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с пятилетием детских хоспис в Домодедове. Он отметил важность работы учреждения для тяжелобольных пациентов.

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