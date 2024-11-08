Около 12 тысяч питомцев получили ветеринарную помощь в Подмосковье в октябре

В Подмосковье работают 90 государственных ветеринарных клиник, где животным оказывают помощь профессиональные специалисты. В октябре ее получили около 12 тысяч питомцев.

В подмосковных госветклиниках работают хирурги, терапевты, дерматологи, стоматологи и офтальмологи. Животным проводят рентгены и УЗИ, а также вакцинацию и чипирование. Только в октябре терапевтическую и хирургическую помощь получили около 12 тысяч хвостатых.

Чаще всего жители обращаются за помощью, когда замечают, что питомец стал вялым и проявляет симптомы отравления. При этом общий осмотр следует проводить раз в полгода или год.

Записаться на прием к ветеринару можно по телефону +7 (495) 668-01-25, а также через «Госуслуги».