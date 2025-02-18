Около 1000 юнармейцев приняли участие в патриотической игре в Подмосковье

Около 1000 юнармейцев приняли участие в VII открытой военно-патриотической игре «В белоснежных полях под Москвой». Мероприятие посвятили 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед участниками выступили начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России, участник спецоперации Владислав Головин и начальник штаба регионального отделения «Юнармия» Подмосковья Евгений Лукошников.

«Вы — достойные дети Отечества. Каждый из вас показывает не только свои физические способности, но и истинный патриотизм, готовность служить своей стране, защищать ее ценности и традиции», — отметил Головин.

Он призвал молодежь развиваться, верить в себя, стремиться покорить новые вершины.

«Участие в военно-патриотической игре — важный шаг на пути к становлению настоящими гражданами своей страны», — подчеркнул, в свою очередь, Лукошников.

Юные патриоты преодолевали полосу препятствий, собирали и разбирали автомат Калашникова, демонстрировали знание истории Великой Отечественной войны, навыки химической и биологической защиты, попробовали силы в «Зарнице». Кроме того, в рамках мероприятия прошла приуроченная ко Дню православной молодежи конференция по духовно-нравственному воспитанию.

«У детей и молодежи растет интерес к патриотическим играм все больше — в прошлом году „В белоснежных полях под Москвой“ приняли участие 120 отрядов, а в этом году их уже 130», — обратила внимание министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Победу в игре одержали отряды «Варяг» из Подольска и «Крепость» из Можайска.