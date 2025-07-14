Около 10 тысяч ям на дорогах устранили с начала года в Шатуре

Служба дорожного хозяйства и благоустройства приступила к ямочному ремонту на дорогах в поселке Мишеронский и в Рошале. В общей сложности будут ликвидированы дефекты дорожного полотна на общей площади 200 квадратных метров.

В Рошале ремонт ведется на улицах 1-й и 3-й Первомайских, в поселке Мишеронский — на улицах Земскова и Пролетарской. Специалисты провели подготовку к асфальтированию выбоин и вырубку полотна, установили соответствующие дорожные знаки.

Ранее дорожники начали выполнять ямочный ремонт на улице Жарова в Шатуре. Движение автотранспорта здесь интенсивное, поэтому покрытие дороги со временем износилось. На этом участке отремонтируют более 40 квадратных метров на протяжении 1,1 километра.

По данным службы дорожного хозяйства и благоустройства, с начала года на дорогах муниципалитета зафиксировано более 10 тысяч ям. 9964 уже устранены, 158 находятся в работе.