Около 10 тысяч исследований на чуму свиней провели в Подмосковье с начала года

Африканская чума свиней способна привести к гибели целого поголовья домашних свиней и диких кабанов за считаные дни. С начала года специалисты Госветслужбы Подмосковья провели около 10 тысяч исследований на это заболевание.

Симптомами африканской чумы считают высокую температуру, покраснение или синюшность кожи, ушей и живота, а также учащение дыхания и пульса. Заболевание не представляет опасности для человека.

В Московской области регулярно проверяют состояние животных и проводят профилактические мероприятия.

Владельцам свиней напоминают, что они должны следить за здоровьем поголовья, вовремя проводить необходимые хозяйственные и ветеринарные мероприятия, а также своевременно сообщать о случаях внезапной гибели животных.

О внештатных ситуациях в региональных хозяйствах можно заявить по номеру +7 (495) 668-01-25. Адреса и телефоны ветеринарных клиник опубликованы на сайте.