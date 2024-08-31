Более 100 полицейских привлекут для охраны школ в Одинцове в День знаний

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Чтобы обеспечить безопасность школ Одинцова в День знаний привлекут 130 сотрудников полиции, 138 работников частного охранного предприятия и представителей Росгвардии. Полицейские усилят патрулирование вблизи школ, проверят припаркованные автомобили и оставленные вещи.

Сотрудники частных охранных предприятий проведут проверку периметров школ и исправности охранных систем, уделив особое внимание помещениям, где проводились ремонтные работы.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал максимально автоматизировать системы безопасности школ, используя магнитные замки, камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и тревожные кнопки. Он также подчеркнул важность профессионального подбора сотрудников охраны и отметил, что работа вахтеров не может гарантировать безопасность школ.

Стоит отметить, что в новом учебном году планируется завершить создание системы контроля за пищеблоками школ, чтобы контролировать качество приготовления пищи и исключить несанкционированный доступ.

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