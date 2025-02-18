Охранную зону установили для памятника природы в Истре

Минэкологии Московской области создало в городском округе Истра охранную зону памятника природы областного значения. Во время исследований там обнаружили уникальные виды флоры и фауны.

Речь идет о памятнике природы «Старица р. Истра и широколиственный лес по склону к ней с изолированной популяцией венериного башмачка в кв. 58 Полевщинского лесничества». Охранная зона достигла 39,5 гектара. Там обитает 71 вид позвоночных животных. Кроме того, на этой территории зарегистрировали занесенные в Красную книгу Подмосковья виды растений и бабочек, которые нуждаются в защите.

«Помимо этого, возрастает антропогенная нагрузка на заповедные земли, особенно в результате неорганизованного туризма и рекреации, что вызывает необходимость в дополнительной охране», — отметил министр экологии и прирордопользования Московской области Павел Бида.

В охранной зоне запретили строительство, а передвижение на транспорте возможно только по дорогам общего пользования.