Ограждения на дорогах отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные ограждения на дорогах в семи округах Подмосковья. Это позволило повысить безопасность для водителей и пешеходов, а также снизить риски ДТП.

Пешеходные ограждения устанавливают на опасных участках. Она не допускают заезд машин на тротуар и зеленые зоны.

Тросовые ограды разделяют потоки машин, а барьерные помогают избежать съезды, отметили в Минтрансе региона.

Работы провели на Речном проезде в Жуковском, улице Мира в Мытищах, улице Ленина в Красногорске, проспекте Мира во Фрязине, проспекте Науки в Пущине, на Лихачевском проезде в Долгопрудном, а также на Южном проспекте в поселке Удельная в Раменском.

В ведомстве добавили, что специалисты регулярно обследуют дороги, чтобы вовремя проводить ремонт. Особое внимание уделяют ограждениям, светофорам, освещению и другим влияющим на безопасность элементам.