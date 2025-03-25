Оформление выплат за путевки для приемных семей перевели в онлайн в Подмосковье

Приемные семьи из Подмосковья могут получить материальную помощь или компенсацию расходов на путевки. Оформить поддержку можно онлайн через «Госуслуги».

Услуга по оформлению компенсации за детский отдых для приемных семей появилась на региональном портале. В нее внедрили умные сервисы, которые помогут упростить и ускорить процедуру, рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.

«Так, при совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на регпортале. Кроме того, добавлен сервис предварительной проверки назначенной меры социальной поддержки. Если услуга уже была получена в текущем году, система сразу сообщит об этом при повторной подаче заявления», — сказала она.

Получить выплату можно один раз в год. Вместо нее можно оформить материальную помощь.

Услуга доступна в разделе «Соцподдержка» — «Усыновление и опека». Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы.