Оформление выплат многодетным семьям упростили в Подмосковье

В Подмосковье усовершенствовали электронный сервис для многодетных семей. В услугу внедрили новые умные функции.

Сервис «Многодетная семья» дополнили возможностью предварительной проверки права на льготы и получения согласия совершеннолетних жителей на обработку личных данных онлайн.

«Теперь при подаче заявления сервис автоматически проверит наличие действующего статуса „Многодетная семья“, назначалась ли поддержка ранее и не ждет ли решения другое заявление по этой услуге. Кроме того, умный сервис проверит наличие права на получение социальной карты, и в случае его отсутствия отобразит информацию на экране», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Нововведения позволяет сэкономить время пользователей.

При помощи сервиса семьи могут получить ряд мер поддержки, включая льготный статус многодетной семьи, некоторые выплаты, социальную карту жителя региона. Семьи с ребенком-инвалидом, в свою очередь, имеют возможность оформить выплаты на питание и школьную форму.

Сервис находится в разделе «Семья» в блоке «Комплексные услуги».