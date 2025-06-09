Оформление подарочного набора юбилярам упростили в Подмосковье

Услугу для юбиляров старше 80 лет обновили на региональном портале в Подмосковье. Теперь ссылка на заполнение заявки автоматически поступает в личный кабинет.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале. Чтобы ей воспользоваться, нужно авторизоваться через ЕСИА, проверить информацию о юбиляре и отправить заявление. Ответ от ведомства поступит в течение семи рабочих дней.

«Теперь жителям, которые отмечают юбилей от 80 до 115 лет, стало проще оформить заявление на подарочный набор. В личном кабинете юбиляра на региональном портале можно найти ссылку на заполненную форму. Останется только проверить данные и нажать на кнопку, чтобы отправить заявление в ведомство», — сообщила глава ведомства Надежда Куртяник.

Подарочный набор в честь юбилея могут получить жители старше 80 лет. Их доставляют в дату юбилея или в другой согласованный день.