Оформление льготных путевок упростили на «Госуслугах» в Подмосковье

Госуслугу по предоставлению бесплатных путевом в санатории оптимизировали в Подмосковье. В электронную форму внедрили умные сервисы, которые помогут узнать о своей очереди при подаче заявки.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, получить бесплатные путевки в санатории могут федеральные и региональные льготники. Их предоставляют раз в год по медицинским показаниям.

«Теперь заявители, которые уже стоят на учете для получения бесплатного санаторно-курортного лечения, узнают информацию о своей очереди прямо при подаче заявления на предоставление путевки. Новый умный сервис мгновенно отобразит данные на экране. Кроме того, если медицинские показания для лечения не изменились, повторная справка больше не нужна — сведения будут запрошены автоматически», — сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Чтобы встать на учет, нужно получить справку 070/у от терапевта и подать онлайн-заявку на региональном портале. Услугу предоставляют в течение семи рабочих дней.

«Также в услугу внедрен сервис предпроверки наличия ранее поданного заявления. Он поможет избежать повторной подачи, если по предыдущей заявке еще не принято решение», — добавила Надежда Куртяник.