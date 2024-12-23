Одна из старейших школ Можайского округа отметила 110-летие

Отпраздновать юбилей школы № 1 собрались воспитанники и педагоги учебного заведения, бывшие выпускники и почетные гости. Поздравить коллектив с этой большой датой приехал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

В числе почетных гостей также были депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова, глава и члены окружного совета депутатов Лидия Афанасьева, Татьяна Дроздова и Николай Зацепин. Денис Мордвинцев отметил, что школа может гордиться своей богатой историей.

Впервые учебное заведение открыло свои двери 25 декабря 1914 года. В годы Великой Отечественной войны здесь был организован госпиталь, но после продвижения советских войск на запад в здание вернулись ученики.

В настоящее время школа № 1 дает своим воспитанникам серьезное образование и всестороннюю подготовку. В прошедшем учебном году трое учеников получили высшие баллы за Единый государственный экзамен.

Чтобы подчеркнуть богатые традиции школы и преемственность поколений, участники праздника зажгли свечи как символ стремления к знаниям. Право сделать это первым предоставили ученику школы в пятом поколении Никите Ермолаеву и его деду, выпускнику 1989 года Роману Ермолаеву.