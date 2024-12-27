Одинцово заняло 10-е место в областном рейтинге эффективности администраций

На заседании Совета депутатов глава Одинцова Андрей Иванов представил ключевые итоги 2024 года. Он отметил, что муниципалитет вошел в десятку лидеров рейтинга эффективности среди округов Московской области.

Особое внимание уделили достижениям в сфере экологии и устойчивого развития. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил администрации округа награду «Прорыв года» за успехи в организации системы обращения с отходами. Этот проект стал одним из наиболее заметных в регионе.

«В „зеленую зону“ муниципалитет вошел по восьми показателям: „Уровень доверия к власти“, „Медиаэффективность“, „Выполнение государственных задач“, „Работа МЦУР“, „Инвестиции“, „Эффективное использование имущества“, „Мой Дом и Двор“, „Расселение аварийных домов“. Наша задача на следующий год — быть в „зеленой зоне“ по всем показателям рейтинга, а в общем зачете занять первое место», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Кроме того, Одинцовский округ занял первую позицию на «Марафоне ESG», где оценивали вклад муниципалитетов в экологию, социальное развитие и управление.

Как отметил Андрей Иванов, достижения округа высоко оценили благодаря слаженной работе команды, активному участию жителей и поддержке региональных властей.