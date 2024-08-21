Одинцово рассмотрят для старта благотворительного проекта «Огни Победы»

Общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов» выступила с инициативой провести в Одинцове благотворительный проект «Огни Победы». По задумке, лампаду с частицей Вечного огня доставят домой ветеранам Великой Отечественной войны.

Одинцово может стать стартовым городом проекта «Огни Победы», цель которого — сохранить историческую память и уделить внимание фронтовикам, блокадникам, бывшим узникам концлагерей.

Мероприятие предполагает передачу в торжественной обстановке частицы Вечного огня ветеранам Великой Отечественной войны и СВО. Вместе с лампадой героям передадут теплые слова и пожелания.

В рамках проекта планируется зажжение огня, возложение цветов в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России и объезд ветеранов Одинцовского округа со свечами памяти.

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