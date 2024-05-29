Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют

Источник фото: Хавива Фонина
Фото: Источник фото: Хавива Фонина

Масштабная реконструкция изношенных очистных сооружений начнется в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода Одинцовского городского округа. Оборудование ввели в эксплуатацию в 1987 году и тех пор проводили лишь мелкий ремонт.

Технический проект реконструкции уже прошел необходимые согласования, идет составление сметы. По словам главы городского округа Андрея Иванова, износ очистных сооружений достиг 90%.

Сейчас канализационная насосная станция обслуживает 280 многоквартирных и 1580 частных домов, социальные объекты и санатории Звенигорода. Начать работы планируется уже этим летом.

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