Очистные в звенигородском микрорайоне Верхний Посад реконструируют

Масштабная реконструкция изношенных очистных сооружений начнется в микрорайоне Верхний Посад Звенигорода Одинцовского городского округа. Оборудование ввели в эксплуатацию в 1987 году и тех пор проводили лишь мелкий ремонт.
Технический проект реконструкции уже прошел необходимые согласования, идет составление сметы. По словам главы городского округа Андрея Иванова, износ очистных сооружений достиг 90%.
Сейчас канализационная насосная станция обслуживает 280 многоквартирных и 1580 частных домов, социальные объекты и санатории Звенигорода. Начать работы планируется уже этим летом.