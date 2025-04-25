Очистные сооружения запустили после капремонта в селе Протекино под Зарайском

Масштабное обновление очистных сооружений стало частью национального проекта «Экологическое благополучие». Он направлен на улучшение экологической ситуации в регионе и обеспечение качественной очистки сточных вод.

В ходе реконструкции специалисты полностью заменили систему трубопроводов, чтобы сточные воды могли проходить обработку быстрее и результативнее. Кроме того, усовершенствована система аэрации, и теперь очистные сооружения будут работать в полностью автоматическом режиме, что значительно повысит их эффективность. Производительность новых очистных сооружений составляет 400 кубометров в сутки.

Глава муниципального округа Виктор Петрущенко отметил важность проекта для жителей Зарайска. Он рассказал, что в 2025 году планируют модернизировать еще два объекта — очистные сооружения в деревне Гололобово и селе Чулки-Соколово. Инициатива направлена на дальнейшее улучшение условий жизни жителей и сохранение экологии региона.