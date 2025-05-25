Очистные сооружения модернизировали в селе Протекине под Зарайском

В селе Протекино муниципального округа Зарайск завершили масштабную модернизацию очистных сооружений, что значительно улучшило экосистему Московской области и качество жизни населения. Современное оборудование позволяет задерживать органические загрязнения, минеральные вещества и патогенную микрофлору практически на 100%.
При содействии администрации муниципального округа Зарайск провели полную реконструкцию комплекса очистных сооружений. Там расширили территорию, старое оборудование поменяли на современное, обновили системы фильтрации и обеззараживания воды. Теперь очищенные сточные воды полностью соответствуют требованиям СанПиН.
Обновление очистных сооружений — это важный шаг к сохранению экологии в Подмосковье.