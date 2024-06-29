Очередной конвой гуманитарного груза в зону СВО отправили из Мытищ

Новую партию гуманитарной помощи отправят из Мытищ в зону СВО. В нее войдут кондиционеры, спецоборудование, шины и запчасти, а также бронежилеты и форма.

Также в посылку включат вещи, собранные по адресным просьбам бойцов. В числе них будут сетка-рабица, инструменты, ружья, бинокли и фельдшерские рюкзаки.

«Нашим мужественным бойцам там, „за ленточкой“, очень важна поддержка из родного дома. Без внимания не остается ни одна заявка, общими усилиями мы комплектуем и направляем все самое необходимое», — прокомментировала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.