Очередной конвой гуманитарного груза в зону СВО отправили из Мытищ

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Новую партию гуманитарной помощи отправят из Мытищ в зону СВО. В нее войдут кондиционеры, спецоборудование, шины и запчасти, а также бронежилеты и форма.

Также в посылку включат вещи, собранные по адресным просьбам бойцов. В числе них будут сетка-рабица, инструменты, ружья, бинокли и фельдшерские рюкзаки.

«Нашим мужественным бойцам там, „за ленточкой“, очень важна поддержка из родного дома. Без внимания не остается ни одна заявка, общими усилиями мы комплектуем и направляем все самое необходимое», — прокомментировала глава округа Мытищи Юлия Купецкая.

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
1/3
Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
2/3
Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи
3/3

Сбор проходит совместно с атаманом городского казачьего общества мытищ Григорием Шаповаловым и руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Юрием Гончаруком. Гуманитарные конвои в зону специальной военной операции отправляют из Мытищ регулярно. К участию присоединяются также предприятия, волонтеры, общественные организации и активные жители округа.

Присоединиться к сбору можно в местном отделении «Единой России» и здесь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Будет покрывать грызню»: политолог Дробницкий — о возможном президентстве Камалы Харрис

Мест хватит всем? Как записать ребенка в детсад

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте