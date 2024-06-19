Очагов борщевика в Мытищах стало вдвое меньше с 2017 года

Депутаты проверили ход работ по очистке земель Мытищ от борщевика Сосновского в деревне Бородино.

Химическую и механическую обработку территорий проводят в округе традиционно с мая по август. Регулярная работа позволила в два раза снизить размеры «захваченных» растением площадей. Накануне ход работ проверила депутатская комиссия по земельно-имущественным отношениям и экологии окружного Совета депутатов. Выезд совершили в деревню Бородино.

«Мы посмотрели два поля. На одном из них площадью в два гектара борщевик практически уничтожен. С другой стороны дороги работа еще продолжается», — прокомментировал председатель комиссии Алексей Лаптев.

При этом семь лет назад в округе было заражено 478 гектаров, в этом году — лишь 240 гектаров.

«К следующему сезону цифра должна еще уменьшиться. Снижается количество борщевика и на частных территориях, хотя здесь динамика ниже», — пояснила начальник территориального отдела «Пироговский» территориального управления городского округа Мытищи Ольга Бибикова.

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