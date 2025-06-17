Обустройство новых пешеходных дорожек начали в городском парке в Щелкове

В Щелковском городском парке в этом году запланирована масштабная реконструкция. Специалисты уже демонтировали дорожки и тропинки на центральной аллее.

При этом все деревья были защищены специальными щитами, чтобы избежать повреждений стволов во время работ. Благоустройство проводится с особым вниманием к экологии: рабочие бережно сохраняют даже птичьи гнезда, стараясь не навредить растениям и животным парка.

Особое внимание уделяется спортивной площадке — там полностью заменили грунтовое покрытие. В скором времени здесь появятся оборудованные зоны для занятий волейболом и воркаутом.