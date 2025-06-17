Обустройство новых пешеходных дорожек начали в городском парке в Щелкове

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

В Щелковском городском парке в этом году запланирована масштабная реконструкция. Специалисты уже демонтировали дорожки и тропинки на центральной аллее.

При этом все деревья были защищены специальными щитами, чтобы избежать повреждений стволов во время работ. Благоустройство проводится с особым вниманием к экологии: рабочие бережно сохраняют даже птичьи гнезда, стараясь не навредить растениям и животным парка.

Особое внимание уделяется спортивной площадке — там полностью заменили грунтовое покрытие. В скором времени здесь появятся оборудованные зоны для занятий волейболом и воркаутом.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

По проекту в парке появится новая событийная площадь — место для встреч с качелями и цветниками. Также обновят набережную, где будет организован разнообразный отдых у воды.

Кроме того, предусмотрена площадка для выгула собак с инвентарем для тренировок, а также новые детские и спортивные зоны. В рамках реконструкции проведут дополнительное озеленение территории и модернизируют систему освещения.

Общая площадь обновления составит 15,5 гектара, поэтому парк временно закрыт для посетителей на период проведения работ.

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