Обустройство котлована под котельную завершили в деревне Хлюпино в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Активное возведение современной блочно-модульной котельной мощностью пять мегаватт идет в деревне Хлюпино Одинцовского округа. Проект реализуется в рамках масштабной программы губернатора Андрея Воробьева, направленной на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.

Подрядчик уже завершил подготовительные работы по устройству котлована, на следующей неделе планирует приступить к заливке фундамента — ключевому этапу всего строительства.

Необходимое оборудование для будущей котельной уже закуплено, его доставка ожидается в августе.

Сейчас на площадке работают семь квалифицированных специалистов, задействовано две единицы строительной техники. Подрядчик соблюдает хороший темп и придерживается графика, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение проекта — до конца октября 2025 года.