Обустройство котлована под котельную завершили в деревне Хлюпино в Одинцове

Активное возведение современной блочно-модульной котельной мощностью пять мегаватт идет в деревне Хлюпино Одинцовского округа. Проект реализуется в рамках масштабной программы губернатора Андрея Воробьева, направленной на модернизацию коммунальной инфраструктуры региона.
Подрядчик уже завершил подготовительные работы по устройству котлована, на следующей неделе планирует приступить к заливке фундамента — ключевому этапу всего строительства.
Необходимое оборудование для будущей котельной уже закуплено, его доставка ожидается в августе.
Сейчас на площадке работают семь квалифицированных специалистов, задействовано две единицы строительной техники. Подрядчик соблюдает хороший темп и придерживается графика, что позволяет рассчитывать на своевременное завершение проекта — до конца октября 2025 года.
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