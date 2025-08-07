Обучение для участников проекта кадрового резерва началось в Подмосковье

В Корпоративном университете развития образования началась аттестация участников проекта «Капитаны образования: кадровый резерв Подмосковья». Это программа для тех, кто хочет стать руководителем школы или другого образовательного учреждения.

Участники показывают, насколько они готовы к управленческой работе, умеют ли по-новому подходить к решению задач и вести за собой команду. Сначала кандидаты прошли онлайн-тестирование. Оно помогает оценить, насколько хорошо они разбираются в управлении, умеют стратегически мыслить, принимать решения, вести переговоры, публично выступать и организовывать свою работу. Также у них проверяют такие важные качества, как лидерство, самоорганизация, умение разбираться в себе и работать над развитием.

Следующий этап — личное собеседование в Министерстве образования Московской области, где участники продолжат демонстрировать свои знания и навыки.