Общественные обсуждения благоустройства Мемориального парка прошли в Коломне

Диалог проходил в формате соучаствующего проектирования, то есть совместно с жителями. Также на встречу пригласили депутатов, общественные организации, представителей КБМ и политехнического университета, членов молодежного парламента и общественной палаты округа.

Руководитель по проектированию компании-подрядчика Александра Богомолова пояснила, что это их первая встреча по будущему благоустройству Мемориального парка. По ее словам, участники понимают сложность объекта, поскольку это одно из самых значимых мест в городе. Цель встречи заключается в том, чтобы выяснить у жителей, на чем проектировщикам следует сделать акцент и что учитывать при обновлении территории.

В ходе обсуждений жители выразили главное пожелание — сохранить мемориальный дух этого места. Здесь не должно быть игровых или развлекательных зон. Вместо этого стоит добавить больше информационных стендов и навигации, а также отреставрировать постамент Вечного огня.

Благоустроить пространство планируется к 850-летию Коломны, которое будет отмечаться в 2027 году.

Добавим, что Мемориальный парк расположен на территории бывшего Петропавловского кладбища и включает Аллею боевой славы, памятники Героям Советского Союза, монументы Матери погибшего солдата, артиллеристам и Вечный огонь. Все предложения и замечания, собранные в ходе встречи, зафиксированы и будут использованы при дальнейшем создании окончательного проекта благоустройства Мемориального парка.