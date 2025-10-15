Общеобластной спортивный праздник пройдет в 65 парках Подмосковья 18 октября

В субботу, 18 октября, на территории 65 парков Подмосковья состоится масштабное событие «Азбука спорта». Гостей ожидают разнообразные активности и развлечения.

Каждый парк подготовил уникальную программу. Так, в детском городке «Сказочный» в Красногорске можно будет принять участие в товарищеских матчах по футболу и волейболу, а также попробовать себя в спортивной эстафете и канатном баттле. Также там проведут творческий мастер-класс «Спортивные рекорды».

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха приглашает гостей на торжественное открытие кросс-полумарафона «ОдинцовоRun» и семейные эстафеты «Каникулярный забег». Участникам и победителям вручат памятные призы и медали.

В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском для посетителей проведут массовую зарядку, спортивно-игровую программу «Веселые старты», мастер-класс по самообороне и легкоатлетический забег.

Дополнительно будут работать тематическая фотозона «Я чемпион» и чайная станция.

Парк «Набережная имени Д.И. Менделеева» в Дубне предложит всем желающим посетить мастер-классы по фехтованию, боксу, гиревому спорту, шахматам и спортивному ориентированию. Также в программе значатся спортивный флешмоб и фотозона с ростовыми куклами.

Центральный парк имени В.В. Воровского в Наро-Фоминске представит фотовыставку о местных спортсменах. Также там проведут семейные эстафеты «Каникулярный забег», мастер-классы о здоровом образе жизни и турнир по парковому футболу «Кубок осеннего парка».