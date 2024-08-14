Квизы и концерты пройдут на ретро-празднике в парках Подмосковья в выходные

Праздник «Радио „Ретропарк“» пройдет более чем в 60 подмосковных парках 17 августа. Для гостей проведут концерты, кинопоказы, дискотеки и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в парке «Сестрорецкий» в Клину пройдет музыкальный квиз, выставка современных плакатов и концерт театра исторического танца. В «Дулевском» в Орехово-Зуеве состоится квартирник и ретроигротека, а в парке «200 лет Егорьевску» — выставка вещей советского времени и мастер-классы.

В Богородском организуют зону обмена домашними растениями и барахолку, а в «Свердловском» в Богородском округе — выставку работ художницы Ольги Пашкиной и мастер-класс по изготовлению роз из газет.

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