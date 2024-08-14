Квизы и концерты пройдут на ретро-празднике в парках Подмосковья в выходные

Фото: Пресс-служба Минкульттуризма МО

Праздник «Радио „Ретропарк“» пройдет более чем в 60 подмосковных парках 17 августа. Для гостей проведут концерты, кинопоказы, дискотеки и многое другое.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в парке «Сестрорецкий» в Клину пройдет музыкальный квиз, выставка современных плакатов и концерт театра исторического танца. В «Дулевском» в Орехово-Зуеве состоится квартирник и ретроигротека, а в парке «200 лет Егорьевску» — выставка вещей советского времени и мастер-классы.

В Богородском организуют зону обмена домашними растениями и барахолку, а в «Свердловском» в Богородском округе — выставку работ художницы Ольги Пашкиной и мастер-класс по изготовлению роз из газет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ефимов: 14 площадок на юго-востоке Москвы реорганизуют по программе КРТ

Хайнань станет новой Турцией. Сколько стоит отдых на Южно-Китайском море

Мошенников накажут за дипфейки. Технологии стали опасны?

В ОК запустили новую систему приватности публикаций

Мем про альтушек. Кто они такие, что за субкультура и при чем тут «Госуслуги»?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте