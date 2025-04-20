Общегородской субботник прошел в Кучинском лесопарке в Балашихе

Субботник, в котором приняли участие заместитель главы округа Максим Сидоркин, сотрудники «Дирекции парков» и лесной охраны, прошел в Кучинском лесопарке в Балашихе. Вместе с активными жителями они убрали мусор, валежник и спилили сухие деревья.

Кучинский лесопарк площадью 115 гектаров — самый большой в Балашихе. Созданный в 1935 году, с 1970-х годов он находился в заброшенном состоянии. В 2012 году здесь провели первый субботник по очистке территории, а два года спустя отремонтировали дорогу. Реализация нового проекта благоустройства позволит лесопарку стать частью единого туристического маршрута от усадьбы Горенки до сквера Ветеранов на Звездной улице в микрорайоне Новый Свет.

В рамках первого этапа благоустройства, начавшегося в 2024 году, провели работы по расчистке парка от валежника, обустройству пешеходных дорожек, созданию смотровых площадок с габионами и установке освещения. До 31 мая 2025 года там планируют обустроить детские и спортивные площадки, открыть ресторан и сделать парковку для посетителей. Второй этап благоустройства начнется в июне 2025 года.

Отметим, что Кучинский лесопарк облагораживают по программе «Парки в лесу». Благодаря проекту в Балашихе появляются современные и комфортные общественные пространства, где жители и гости города могут отдыхать и заниматься спортом на свежем воздухе.