Образовательный семинар для российских студотрядов прошел в Подмосковье

Образовательный семинар для российских студенческих отрядов прошел в Подмосковье. Его посетили более 80 активистов из Сергиева Посада, Ногинска, Гжели, Щелкова, Мытищ, Волоколамска и других округов. Им рассказали об эффективном распределении обязанностей и выстраивании коммуникации в коллективе.

Семинар посетили командиры, комиссары, мастера и кураторы трудовых проектов. Они посещали лекции, мастер-классы и выполняли практические задания, направленные на развитие личностных качеств.

«Например, командиры и мастера учились эффективно распределять обязанности и выстраивать коммуникацию между студотрядовцами, а представители пресс-служб разрабатывали PR-стратегии и оттачивали навыки продвижения деятельности отрядов», – сказала министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Активисты также обсудили подготовку к летним проектам и поделились идеями по организации мероприятий.

«Здесь ребята не только получают знания, но и учатся друг у друга, находят общие решения, как развивать движение. Чем чаще мы встречаемся, обмениваемся опытом и поддерживаем друг друга, тем заметнее будут наши результаты» — сказал руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.