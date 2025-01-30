Образовательный комплекс «Эффективная школа» модернизировали в Серпухове

В рамках муниципального конкурса «Вклад в будущее» в образовательных учреждениях Серпухова активно проводится обновление инфраструктуры и оснащения. Одним из участников программы стал образовательный комплекс «Эффективная школа», который занял третье место в категории для школ с численностью учащихся от 1950 человек. Полученные средства направили на развитие спортивно-оздоровительного направления.

В школе № 16 создали зону психологической разгрузки. В кабинете психолога теперь есть сухой бассейн с шариками, сенсорный уголок и комплект «инклюзивный куб», предназначенный для коррекционно-развивающих занятий с детьми. В состав комплекта входят световой стол с песком для рисования, трафареты для подготовки к письму, а также методические материалы.

Аналогичное оборудование появилось и в школе № 4, где ранее был открыт ресурсный класс. Благодаря новым инструментам занятия с детьми стали более эффективными. Кроме того, в школе установили интерактивную живую стену, которая помогает сделать образовательный процесс более увлекательным и наглядным.

В спортивном зале школы № 4 оборудовали специальный комплекс, который подходит для занятий адаптивной физкультурой, а также для тренировок начальных классов и детей, обучающихся по инклюзивным программам.

Школа № 5 обновила спортивное оборудование: теперь здесь есть новые гантели, мячи, теннисные столы, лыжи, платформы для отжиманий и многое другое. Все это способствует укреплению здоровья учащихся. Кроме того, в школах № 5 и № 16 установлены современные интерактивные доски, которые значительно облегчают учебный процесс.

Программа грантовой поддержки позволяет образовательным учреждениям развиваться в тех направлениях, которые наиболее актуальны для каждого из них, создавая комфортные условия для обучения и развития детей.