Образовательный интенсив для педагогов России начался в Подмосковье

В Московской области началось обучение педагогов по программе «Учитель в Сети». Она направлена на развитие просветительской деятельности в интернете. Программа разработана в рамках Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» при поддержке Минпросвещения России.

В течение трех дней около 100 педагогов из 47 регионов России, представляющих Всероссийское сообщество наставников-просветителей, будут изучать медиа- и цифровые платформы, а также методы создания и продвижения образовательного контента. Уточняется, что Московскую область будет представлять Андрей Чернецков.

Основная цель программы — обучить учителей современным медиатехнологиям и методам создания качественного образовательного контента. Участники также получат рекомендации по ведению обучающих блогов в соцсетях. Педагоги будут выполнять практические задания, изучать правовые аспекты и основы безопасности в соцсетях.

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что наставники-просветители не только обучают школьников, но и становятся лидерами общественного мнения, активно работая в социальных медиа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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