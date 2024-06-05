Образовательные программы коломенского ГСГУ вошли в число лучших в России

Восемь треков коломенского ГСГУ вошли в список «Лучшие образовательные программы инновационной России» в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Направления экономики, государственного и муниципального управления, юриспруденции, педагогического и дефектологического образования, педагогического образования с двумя профилями подготовки, лингвистики и психолого-педагогического образования вошли в список лучших программ в России.

Проректор по учебно-методической работе ГСГУ Елена Ветошкина отметила, что на протяжении 14 лет программы университета попадают во всероссийский рейтинг. Он основывается на анализе открытых данных и экспертных оценок, проведенных среди широкого круга специалистов, имеющих непосредственное отношение к образованию.

Недавно стало известно, что новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде распахнет свои двери для учеников уже 1 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства, а также пообщался с педагогами и родителями ребят, которые будут здесь учиться.

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