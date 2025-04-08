Обработка от клещей прошла в парке «Дубрава» в Павловском Посаде

Клещи начали проявлять активность раньше обычного из-за аномально теплой погоды. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, в парке «Дубрава» в Павловском Посаде провели обработку территории от этих опасных насекомых.

Перед началом работы специалисты пропитали белую ткань специальным раствором и провели ею по траве. Если клещи присутствуют, они цепляются за полотно. Пойманные экземпляры отправили на экспертизу. Затем коммунальные службы опрыскали газоны, кустарники и детские площадки.

Во время обработки используют специальное средство для уничтожения иксодовых клещей, снижая их численность и предотвращая возможное распространение. Перед проведением работ посетителей информировали через чат общественного совета, а в день обработки доступ на территорию был временно ограничен.

Такие меры помогают обеспечить безопасность отдыхающих и предотвратить возможные заболевания, связанные с укусами клещей.