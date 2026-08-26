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Сегодня 14:09 Обновленный зал для читателей открыли в библиотеке в Дзержинском Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы Подмосковье

Книги

Люберцы

Дзержинский

Подмосковье

В библиотеке имени Ярослава Смелякова завершили ремонт помещения взрослого абонемента. После обновления пространство стало более современным и удобным для посетителей.

В рамках работ заменили напольное покрытие, выровняли и покрасили стены, обновили потолок, отреставрировали лепнину, установили новые батареи и светильники. Также в зале появились новые книжные стеллажи. Помещение оформили в светло-серых тонах, что позволило визуально расширить пространство. Новая цветовая гамма также помогла объединить интерьер взрослого и детского отделений библиотеки.

«По цветовому решению помещение взрослого абонемента сейчас идеально сочетается с детским. В итоге получилось единое пространство — красивое, светлое, современное и уютное. Новые стеллажи уже заняли свои места. Осталось завершить расстановку книг», — рассказала заведующая библиотекой Анастасия Устинова.