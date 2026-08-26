Обновленный зал для читателей открыли в библиотеке в Дзержинском
В библиотеке имени Ярослава Смелякова завершили ремонт помещения взрослого абонемента. После обновления пространство стало более современным и удобным для посетителей.
В рамках работ заменили напольное покрытие, выровняли и покрасили стены, обновили потолок, отреставрировали лепнину, установили новые батареи и светильники. Также в зале появились новые книжные стеллажи.
Помещение оформили в светло-серых тонах, что позволило визуально расширить пространство. Новая цветовая гамма также помогла объединить интерьер взрослого и детского отделений библиотеки.
«По цветовому решению помещение взрослого абонемента сейчас идеально сочетается с детским. В итоге получилось единое пространство — красивое, светлое, современное и уютное. Новые стеллажи уже заняли свои места. Осталось завершить расстановку книг», — рассказала заведующая библиотекой Анастасия Устинова.
Библиотеку на улице Академика Жукова в Дзержинском посещают более шести тысяч читателей. Здесь проходят мероприятия для детей школьного и дошкольного возраста, а также встречи для участников проекта «Активное долголетие».
29 августа в библиотеках округа состоятся Дни открытых дверей. Посетить мероприятия смогут все желающие.