Обновленный сквер у РКК «Энергия» открыли в Королеве

В прошлом году сквер, расположенный вблизи ракетно-космической корпорации «Энергия» в Королеве, стал победителем голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В октябре 2025 года обновленное пространство открыли для горожан.

Отремонтированную площадку тут же облюбовали городские творческие коллективы. В честь открытия общественного пространства артисты представили жителям свои лучшие номера.

Во время реконструкции в сквере обновили пешеходные дорожки, установили современную систему освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Для удобства жителей там разместили комфортные скамейки, элементы навигации и велопарковку. Специалисты привели в порядок зеленые насаждения, дополнительно высадили порядка 100 молодых деревьев и кустарников, разбили клумбы.

В сквере установили тематическую экспозицию, посвященную деятельности легендарной ракетно-космической корпорации и выдающимся ученым и конструкторам. В центральной части общественного пространства появился еще один специальный «космический» памятный элемент — знак «Нулевой километр». Он символизирует старт космической эры человечества, начало которому было положено в Королеве.