Обновленный Летний парк в Малаховке откроют в Люберцах до конца 2025 года

Встреча в формате выездной администрации прошла в Люберцах. На ней обсудили содержание территорий в поселке Малаховка.

С жителями пообщались глава Люберец Владимир Волков и его профильные заместители. Сейчас в Малаховке реализуют несколько долгожданных проектов.

Так, в поселке уже открыли движение по надземному пешеходному переходу через железнодорожные пути в районе улицы 1-я Первомайская. Продолжается благоустройство Летнего парка по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Объект откроют в ноябре.

Кроме того, в Малаховке строят мост через Малаховское озеро. О возведении жители просили губернатора в ходе его рабочей поездки в Люберцы.

«Завершается масштабное обновление стадиона „Труд“, а в Сквере Победы продолжается ремонт пешеходных дорожек и мемориала в честь жителей поселка Малаховка, погибших в боях на фронтах Великой Отечественной войны», — добавил Владимир Волков.