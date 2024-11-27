Обновленный Дом культуры «Красный холм» в Воскресенске открылся концертом

В Доме культуры отремонтировали зрительный зал, который несколько лет не эксплуатировался из-за аварийного состояния. Специалисты установили на сцене механику для установки светового и звукового оборудования, заменили занавес. Был также проведен ремонт гардероба, санузла, кабинетов для кружковой и методической работы и входной группы.

Пришедшие на концерт в честь открытия сезона зрители уже оценили обновления. Представление под названием «Пусть миром правят любовь и творчество» очень понравилось и взрослым, и детям.

Администрация Воскресенска считает одной из своих основных задач создание комфортных условий для проведения культурно-досуговых мероприятий.

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