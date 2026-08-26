Обновленную школу в Кузнецах откроют в Павлово-Посадском округе 1 сентября

Здание заметно преобразилось: стены украсила художественная роспись, которая придает особый уют и неповторимый характер. Сейчас в помещениях идет финальная подготовка — кабинеты приводят в порядок, а в пищеблоке завершают последние работы.

На территории появилось современное спортивное ядро с уличными тренажерами и газоном, а для самых маленьких обустроили новую детскую площадку. Теперь перемены будут не только активными, но и безопасными.

Капитальный ремонт образовательных учреждений в округе проводят ежегодно благодаря национальным проектам президента Владимира Путина и региональным программам губернатора Московской области Андрея Воробьева.